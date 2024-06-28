В Бековском районе молодой человек угнал автомобиль, чтобы покататься с другом Криминал

Пенза, 28 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до пяти лет грозит молодому жителю Бековского района Пензенской области, который угнал автомобиль, чтобы покататься с другом.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, в полицию с заявлением об угоне обратился владелец транспортного средства – мужчина 1978 года рождения.

«Сотрудники полиции обнаружили угнанный автомобиль в лесополосе. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался молодой человек 2006 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. По его словам, ночью он с другом находился на улице. Около дома заявителя молодой человек заметил автомобиль. В этот момент у него возник умысел совершить угон. Воспользовавшись свободным доступом к ключам зажигания от автомобиля, он завел двигатель и отправился кататься с другом. Молодой человек ввел в заблуждение товарища, сказав, что данный автомобиль принадлежит его родственнику. Злоумышленник передал управление транспортным средством другу, который не справился с управлением и съехал в лесополосу. Через некоторое время молодой человек признался заявителю в содеянном», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», в отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.