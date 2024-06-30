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В Сердобском районе мужчина угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело

10:23 | 30.06.2024 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области угрожал соседке убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Сердобском районе мужчина угрожал соседке убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Сердобскому району обратилась местная жительница 1961 года рождения. Она сообщила, что сосед [...] 1995 года рождения угрожал ей убийством. Подозреваемый [...] рассказал, что в день совершения преступления у него произошел конфликт с супругой. Во время ссоры к ним в квартиру зашла соседка. Женщина пыталась помочь в разрешении конфликта. Внезапно разозлившись, он взял за шею соседку и оттолкнул, угрожая убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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