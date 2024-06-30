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Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина

12:30 | 30.06.2024 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до одного года грозит 49-летнему жителю Пензы за хищение из магазина продуктов питания на сумму более 2 тыс. рублей.

Пензенцу грозит реальный срок за хищение продуктов питания из магазина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, ранее мужчина был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».

«Подозреваемый [...] рассказал, что похитил продукты питания, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина. Похищенное он продал незнакомцу. Вырученные деньги злоумышленник потратил на личные нужды», — говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

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