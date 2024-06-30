Житель Пензы приговорен к 8 годам колонии строгого режима за убийство мужчины Криминал

Пенза, 30 июня 2024. PenzaNews. Наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено жителю Пензы за убийство 43-летнего мужчины.

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«По данным следствия, 11 марта 2024 года осужденный и его сожительница находились в квартире на улице Львовской в городе Пензе. К ним в гости пришел потерпевший. Между мужчинами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт из-за сожительницы осужденного, в ходе которого последний вооружился кухонным ножом и нанес один удар в область груди», — говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Пензенской области.

В нем добавляется, что потерпевший скончался в больнице от проникающего колото-резаного ранения, повлекшего развитие массивной кровопотери.

«В ходе предварительного следствия и судебного разбирательства житель Пензы по ходатайству следователя содержался под стражей. Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.