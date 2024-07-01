До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством Криминал

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Наровчатского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

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«В ОМВД России по Наровчатскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 34-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что повреждения она получила от бывшего супруга. [...] Подозреваемый [...] рассказал, что после развода они продолжают проживать вместе. В день совершения преступления злоумышленник увидел переписку бывшей жены с незнакомым мужчиной. Заподозрив супругу в неверности, он устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина нанес множество ударов по голове и телу женщины, угрожая убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».