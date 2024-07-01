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До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством

11:12 | 01.07.2024 | Криминал

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Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено жителю Наровчатского района Пензенской области 1981 года рождения, который угрожал бывшей супруге убийством.

До двух лет лишения свободы может получить житель Наровчатского района, угрожавший бывшей супруге убийством. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Наровчатскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 34-летней местной жительницы с телесными повреждениями. Сотрудникам полиции женщина пояснила, что повреждения она получила от бывшего супруга. [...] Подозреваемый [...] рассказал, что после развода они продолжают проживать вместе. В день совершения преступления злоумышленник увидел переписку бывшей жены с незнакомым мужчиной. Заподозрив супругу в неверности, он устроил с ней ссору. В ходе конфликта мужчина нанес множество ударов по голове и телу женщины, угрожая убийством», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

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