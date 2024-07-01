Жителю Кузнецка грозит до двух лет лишения свободы за кражу велосипеда Криминал

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет может быть назначено ранее судимому 47-летнему жителю Кузнецка Пензенской области, который украл велосипед.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратился мужчина и рассказал, что оставил велосипед на лестничной площадке многоквартирного дома, однако через некоторое время на месте его не обнаружил.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен 47-летний кузнечанин, причастный к совершению преступления. [...] Он рассказал, что проник в подъезд дома, расположенного на улице Калинина города Кузнецка, откуда совершил кражу. Полицейскими похищенное было изъято», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».