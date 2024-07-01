Молодой пензенец предстанет перед судом за покушение на убийство Криминал

Пенза, 1 июля 2024. PenzaNews. 22-летний житель Пензы обвиняется в покушении на убийство мужчины.

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«По данным следствия, 28 июля 2023 года в помещении бара на улице Ленина города Пензы на танцполе между обвиняемым и ранее незнакомым ему 38-летним мужчиной произошел конфликт. На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый вооружился горлышком разбитой стеклянной бутылки и нанес потерпевшему не менее одного удара в область шеи. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен им до конца, поскольку потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что пострадавшему в результате нанесенного удара причинен вред здоровью средней тяжести.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказала собеседница агентства.