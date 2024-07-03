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Жительница Пензы осуждена за применение насилия в отношении сотрудника полиции

09:10 | 03.07.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей назначено 35-летней жительнице Пензы, которая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Жительница Пензы осуждена за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что ночью 29 ноября 2023 года женщина была задержана сотрудниками полиции на улице Гастелло за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения и нецензурную брань. Для составления протокола об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» она была доставлена сотрудниками полиции в отдел. Правонарушительница вела себя агрессивно и предпринимала попытки самовольно покинуть помещение отдела полиции. При этом она нанесла удар рукой в область головы попытавшемуся воспрепятствовать ей инспектору патрульно-постовой службы полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в ходе следствия обвиняемая вину признавала, однако в судебном заседании заявила, что полицейского не била, а лишь толкнула руками в область плеча; ее доводы были опровергнуты доказательствами по делу, в том числе записью с камеры видеонаблюдения.

«Осужденная обжаловала приговор в вышестоящий суд. В соответствии с позицией участвовавшего в рассмотрении дела прокурора суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденной — без удовлетворения», — сказала собеседница агентства.

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