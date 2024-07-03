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В Пензе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты работнику строительной компании

09:23 | 03.07.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Следственный отдел по Октябрьскому району города Пензы СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работнику строительной компании.

В Пензе возбуждено дело по факту невыплаты зарплаты работнику строительной компании. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, с августа 2022 года по апрель 2024 года должностные лица из числа руководства строительной компании не выплачивали заработную плату работнику в полном объеме. Общая задолженность составила свыше 100 тыс. рублей», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, принимаются все необходимые меры для погашения задолженности по заработной плате.

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