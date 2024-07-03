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Житель Бековского района лишился 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику

10:49 | 03.07.2024 | Криминал

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Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области 1982 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником банка и сообщил, что на его имя мошенники пытаются оформить кредит, лишился 300 тыс. рублей.

Житель Бековского района лишился 300 тыс. рублей, поверив телефонному мошеннику. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения незаконных операций» звонивший посоветовал собеседнику перевести деньги на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, мужчина перечислил 300 тыс. рублей личных сбережений на банковский счет, предоставленный собеседником. Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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