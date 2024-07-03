В Бековском районе мужчина угрожал супруге убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Житель Бековского района Пензенской области 1994 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал 26-летней супруге убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что по прибытии домой она обнаружила, что ее супруг распивает спиртное. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина устроил с ней ссору, [...] взял за горло и стал душить, высказывая угрозы убийством. Заявительнице удалось вырваться из рук злоумышленника, после чего она обратилась за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый вину признал, в содеянном раскаялся и пояснил, что причину конфликта не помнит.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.