Житель Пензы подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице Криминал

Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники ОМВД России по Пензенскому району выявили противоправные действия 20-летнего жителя Пензы, предоставившего свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

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«Пензенец предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как директора общества с ограниченной ответственностью. При этом житель Пензы не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что предоставить паспорт за вознаграждение в 10 тыс. рублей ему предложил незнакомец.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ», — сказано в тексте.