Жительница Наровчата осуждена за использование поддельного водительского удостоверения Криминал

Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. 32-летняя жительница Наровчата Пензенской области, на иждивении которой находятся трое малолетних детей, осуждена за использование поддельного водительского удостоверения, ей назначено наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

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«По делу установлено, что утром 24 января 2024 года женщина управляла автомобилем «Lada Priora» и была остановлена на улице Горького села Наровчат инспектором дорожно-патрульной службы за нарушение правил перевозки детей. В подтверждение права управления транспортным средством она предъявила поддельное водительское удостоверение. При оформлении материала об административном правонарушении у сотрудника полиции возникли сомнения в подлинности документа, в связи с чем он был изъят. Подсудимая вину признала и пояснила, что в конце 2019 года приобрела в неустановленном месте у неустановленного лица в Москве поддельное водительское удостоверение. Обучение вождению транспортными средствами она не проходила, экзамены не сдавала, за получением водительского удостоверения в уполномоченные органы не обращалась», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что на приговор суда прокурор района принес представление, в котором просил исключить из описания преступного деяния указание на обстоятельства приобретения и хранения заведомо подложного документа в связи с неустановлением этих обстоятельств по делу.

«В соответствии с позицией участвовавшего по делу прокурора суд апелляционной инстанции удовлетворил представление, исключив из приговора указанные обстоятельства, в остальной части приговор оставил без изменения», — сказала собеседница агентства.