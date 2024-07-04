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Житель Заречного перевел на чужой счет более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

12:32 | 04.07.2024 | Криминал

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Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1966 года рождения перевел на чужой счет более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Заречного перевел на чужой счет более 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником инвестиционной платформы, и предложил дополнительный заработок.

«Поддавшись на уловки мошенника, мужчина несколькими транзакциями перечислил более 400 тыс. рублей на указанный собеседником счет. В итоге обещанной прибыли он так и не дождался. После неоднократных попыток вывести свои средства мужчина понял, что его обманули. О подобных способах совершения преступлений потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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