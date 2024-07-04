Уголовное дело возбуждено против жителя Пензенского района, который незаконно хранил дома порох Криминал

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ возбуждено в отношении жителя Пензенского района, который незаконно хранил в своем доме порох.

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«Сотрудниками ОМВД России по Пензенскому району была получена информация о том, что сельчанин 1974 года рождения незаконно хранит у себя в доме взрывчатые вещества. При проверке информация подтвердилась. По месту проживания подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли банку с сыпучим веществом», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, согласно заключению эксперта, изъятое вещество является порохом.

«Мужчина дал признательные показания. С его слов, порох он забрал из родительского дома примерно в 2021 году и с тех пор хранил у себя. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сказано в тексте.