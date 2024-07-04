В отношении жителя Пензенской области возбуждено дело о приведении в негодность путей сообщения Криминал

Пенза, 4 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с представителями линейного отдела полиции на станции Ртищево задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 2002 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник осуществил хищение конструктивных элементов анкерного скрепления рельс, предназначенных для удержания рельс на поверхности шпал, общей массой более 600 кг с участков железнодорожных путей общего пользования, расположенных на перегоне Пензенской области Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД», что привело к необходимости снижения скорости движения железнодорожных составов на участке и создало реальную угрозу безопасности движения. В дальнейшем подозреваемый осуществил вывоз похищенных изделий в пункт приема металлолома», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено ЛО МВД России на станции Ртищево.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого, установление соучастников преступления и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.