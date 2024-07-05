В Неверкинском районе возбуждено дело против пенсионерки, которая несколько лет получала выплаты, предоставив ложные сведения о потере кормильца ее внучки Криминал

Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» возбуждено в отношении жительницы Неверкинского района Пензенской области 1952 года рождения, которая в течение нескольких лет получала выплаты, предоставив ложные сведения о потере кормильца ее внучки.

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«Установлено, что данная гражданка предоставила ложные сведения в отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пензенской области о том, что мать несовершеннолетней внучки числится безвестно отсутствующей, тем самым пенсионерка оформила опекунство над девочкой и с 2020 года получала выплаты в виде пенсии по случаю потери кормильца. Общий размер выплат составил 250 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что подозреваемая дала признательные показания.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — указано в пресс-релизе.