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В Наровчатском районе пенсионерка угрожала убийством соседке из-за коз, которые часто гуляли по ее огороду

11:00 | 05.07.2024 | Криминал

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Пенза, 5 июля 2024. PenzaNews. Жительница Наровчатского района Пензенской области угрожала соседке убийством из-за гуляющих по ее огороду коз, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Наровчатском районе пенсионерка угрожала убийством соседке из-за коз, которые часто гуляли по ее огороду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Наровчатскому району с заявлением о преступлении обратилась 74-летняя местная жительница. Она сообщила, что соседка 1948 года рождения угрожала ей убийством. Участковым уполномоченным полиции в ходе опроса заявительницы было установлено, что поссорилась с подозреваемой она из-за принадлежащих ей домашних животных — коз, которые часто гуляли по ее огороду. В ходе конфликта злоумышленница схватила сельчанку за горло и стала душить, угрожая убийством. Заявительница после случившегося обратилась в полицию. Подозреваемая свою вину признала», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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