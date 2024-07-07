Житель Кузнецка лишился более 1 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах Криминал

Пенза, 7 июля 2024. PenzaNews. 27-летний житель Кузнецка Пензенской области перечислил аферисту более 1 млн. рублей в надежде заработать на биржевых торгах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонила незнакомка и предложила дополнительный заработок, он заинтересовался, после чего с ним связался «куратор», который убедил его в том, что для открытия брокерского счета и ведения торгов необходимо вложить деньги путем их зачисления в личном кабинете приложения.

«Кузнечанин выполнил инструкции звонившего и несколькими переводами перечислил более 1 млн. рублей на счет, который отображался в личном кабинете приложения. После неудачной попытки вывести свои деньги он понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».