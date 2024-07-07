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Пензенец подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице

10:48 | 07.07.2024 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции выявили противоправные действия 29-летнего жителя Пензы, предоставившего свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице.

Пензенец подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 29-летний пензенец предоставил свой паспорт для составления документов и регистрации в налоговых органах его как директора общества с ограниченной ответственностью. При этом житель Пензы не имел намерения фактически руководить организацией и осуществлять предпринимательскую деятельность. Данные противоправные действия привели к внесению сведений в налоговом органе о подставном лице», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что злоумышленник дал признательные показания и рассказал, что предоставить паспорт за денежное вознаграждение ему предложил незнакомец.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ», — сказано в тексте.

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