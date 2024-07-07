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До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который похитил из магазина несколько флаконов шампуня

12:23 | 07.07.2024 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Пензы, который похитил из торгового зала магазина несколько флаконов шампуня.

До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который похитил из магазина несколько флаконов шампуня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет около 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался пензенец 1999 года рождения. [...] Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина. Похищенное злоумышленник продал прохожему на рынке. Вырученные деньги он потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

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