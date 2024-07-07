До двух лет лишения свободы грозит жителю Пензы, который похитил из магазина несколько флаконов шампуня Криминал

Пенза, 7 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до двух лет грозит ранее судимому жителю Пензы, который похитил из торгового зала магазина несколько флаконов шампуня.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратилась директор магазина, которая пояснила, что общая стоимость похищенного составляет около 3 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался пензенец 1999 года рождения. [...] Он рассказал, что воспользовался отсутствием внимания со стороны сотрудников магазина. Похищенное злоумышленник продал прохожему на рынке. Вырученные деньги он потратил на личные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».