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В Лунинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело

13:35 | 07.07.2024 | Криминал

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Пенза, 7 июля 2024. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области 1989 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, угрожал 32-летней сожительнице убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Лунинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе опроса заявительницы установлено, что во время уборки во дворе дома у нее с сожителем произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина повалил на землю заявительницу и стал душить, угрожая убийством. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника и обратиться за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемый дал признательные показания, в отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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