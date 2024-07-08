Жительница Каменки лишилась около 1,7 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику Криминал

Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Жительница Каменки Пензенской области 1980 года рождения после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что по ее счету происходят подозрительные операции, лишилась почти 1,7 млн. рублей.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, для «предотвращения мошеннических действий» незнакомец посоветовал женщине перевести деньги на «безопасный счет».

«Заявительница поверила звонившему и перечислила на расчетный счет, который продиктовал собеседник, все имевшиеся у нее накопления. [...] Следуя инструкциям собеседника, [она] оформила кредит, который также перечислила на «безопасный счет». Позже гражданка поняла, что ее обманул мошенник. Общий размер ущерба составил почти 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».