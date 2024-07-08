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Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки найденной банковской картой

11:03 | 08.07.2024 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жительнице Пензы, которая оплатила найденной банковской картой покупки в магазинах.

Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки найденной банковской картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию обратился молодой человек, который потерял карту, и сообщил о списании денег за покупки на сумму более 8 тыс. рублей.

«Сотрудниками полиции была установлена пензячка 1975 года рождения. Злоумышленница дала признательные показания. Она пояснила, что нашла банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовалась ей», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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