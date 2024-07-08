Против жителя Тамалинского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую супругу Криминал

Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос» возбуждено в отношении жителя Тамалинского района Пензенской области, который заявил в полицию о том, что его бывшая супруга якобы похитила принадлежащие ему деньги.

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«В ОМВД России по Тамалинскому району поступило сообщение о краже от местного жителя 1961 года рождения. Он рассказал, что обнаружил пропажу из своего дома 170 тыс. рублей. В ходе проведения проверки полицейские установили, что мужчина сообщил заведомо ложную информацию, [...] таким образом [он] планировал отомстить из-за давней обиды своей бывшей супруге, с которой продолжает проживать совместно. Полицейским заявитель признался, что денежных средств у него не было», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.