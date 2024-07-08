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В Пензе полицейские изъяли партию наркотиков в особо крупном размере

16:54 | 08.07.2024 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области изъяли у ранее судимого 37-летнего жителя Москвы более 5 кг запрещенных веществ, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Пензе полицейские изъяли партию наркотиков в особо крупном размере. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в Пензу мужчина приехал с целью сбыта криминального товара. По предварительной информации, задержанный также планировал оборудовать тайники на территории Екатеринбурга, Казани и Челябинска. В автомобиле злоумышленника полицейские обнаружили 71 сверток с различными наркотиками. [...] Закладчик пояснил оперативникам, что забрал вещества из тайников в городском округе Домодедово. Инструкцию с координатами он получил от сообщников через мессенджер», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчина был задержан на парковке одной из пензенских гостиниц.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавляется в тексте.

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