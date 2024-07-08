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В Каменке сотрудница автомойки обокрала клиента, возбуждено уголовное дело

17:46 | 08.07.2024 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Сотрудница автомойки в Каменке Пензенской области похитила деньги из оставленного в машине кошелька, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Каменке сотрудница автомойки обокрала клиента, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Каменскому району обратился житель города Пензы 1998 года рождения. Заявитель сообщил, что после посещения автомобильной мойки обнаружил пропажу из оставленного в автомобиле кошелька 5 тыс. рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена сотрудница автомойки 1984 года рождения. [...] Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что воспользовалась отсутствием внимания посторонних лиц. [...] Похищенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.

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