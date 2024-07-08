В Каменке сотрудница автомойки обокрала клиента, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 8 июля 2024. PenzaNews. Сотрудница автомойки в Каменке Пензенской области похитила деньги из оставленного в машине кошелька, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

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«В ОМВД России по Каменскому району обратился житель города Пензы 1998 года рождения. Заявитель сообщил, что после посещения автомобильной мойки обнаружил пропажу из оставленного в автомобиле кошелька 5 тыс. рублей. В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена сотрудница автомойки 1984 года рождения. [...] Подозреваемая дала признательные показания. Она рассказала, что воспользовалась отсутствием внимания посторонних лиц. [...] Похищенные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

«Возбуждено уголовное дело. [...] Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — говорится в тексте.