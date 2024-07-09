09:35:33 Вторник, 9 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником

09:28 | 09.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником, который представился сотрудником банка.

В Пензе пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил женщину в необходимости перевода сбережений на «безопасный счет», поскольку, по его словам, были замечены подозрительные операции.

«Также собеседник убедил пенсионерку оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для того, чтобы опередить мошенников. Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, она оформила кредит в банке, после чего перечислила почти 800 тыс. рублей на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Каменке сотрудница автомойки обокрала клиента, возбуждено уголовное дело В Пензе полицейские изъяли партию наркотиков в особо крупном размере
Против жителя Тамалинского района возбуждено дело за заведомо ложный донос на бывшую супругу Под Пензой столкнулись две иномарки, пострадали три человека
Реальный срок грозит жительнице Пензы, которая оплатила покупки найденной банковской картой В Лунинском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама