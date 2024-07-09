В Пензе пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником Криминал

Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Пенсионерка из Пензы лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником, который представился сотрудником банка.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник убедил женщину в необходимости перевода сбережений на «безопасный счет», поскольку, по его словам, были замечены подозрительные операции.

«Также собеседник убедил пенсионерку оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для того, чтобы опередить мошенников. Заявительница не догадывалась, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, она оформила кредит в банке, после чего перечислила почти 800 тыс. рублей на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».