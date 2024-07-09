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В Башмаковском районе мужчина хранил найденную во время рыбалки банку с порохом, возбуждено уголовное дело

12:13 | 09.07.2024 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли из гаража, принадлежащего жителю Башмаковского района Пензенской области 1988 года рождения, банку с порохом, которую мужчина нашел на берегу реки во время рыбалки летом 2023 года, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Башмаковском районе мужчина хранил найденную во время рыбалки банку с порохом, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно заключению эксперта, изъятое является промышленно изготовленным взрывчатым веществом — порохом массой 105,8 грамма», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что мужчина владельцем оружия не является.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — указано в тексте.

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