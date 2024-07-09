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Жительница Заречного перевела на чужой счет более 6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

17:29 | 09.07.2024 | Криминал

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1961 года рождения перевела на чужой счет более 6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Заречного перевела на чужой счет более 6 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что на одном из сайтов в сети интернет нашла объявление о возможности заработка на инвестициях. Данное предложение заявительницу заинтересовало, после чего она перешла по ссылке и оставила заявку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что через некоторое время с зареченкой связался незнакомец, согласно инструкциям которого женщина несколькими платежами перечислила более 6 млн. рублей на чужой банковский счет.

«После неоднократных попыток вывести свои средства заявительница поняла, что ее обманули», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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