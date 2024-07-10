В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль Криминал

Кузнецк, 10 июля 2024. PenzaNews. Житель города Кузнецка Пензенской области похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился местный житель 1970 года рождения. Он сообщил, что неизвестное лицо похитило принадлежащий ему легковой автомобиль, припаркованный около его дома. Заявитель пояснил, что транспортным средством он не пользуется. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 50-летний кузнечанин. Он признался, что присмотрел бесхозную машину, нанял эвакуатор и с его помощью похитил автомобиль. Похищенное транспортное средство мужчина сдал в пункт приема металла», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

«Полицейскими похищенный автомобиль был возвращен законному владельцу», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.