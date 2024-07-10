13:36:21 Среда, 10 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль

11:12 | 10.07.2024 | Криминал

Печать

Кузнецк, 10 июля 2024. PenzaNews. Житель города Кузнецка Пензенской области похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль, по факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по городу Кузнецку обратился местный житель 1970 года рождения. Он сообщил, что неизвестное лицо похитило принадлежащий ему легковой автомобиль, припаркованный около его дома. Заявитель пояснил, что транспортным средством он не пользуется. Полицейскими была установлена личность подозреваемого. Им оказался 50-летний кузнечанин. Он признался, что присмотрел бесхозную машину, нанял эвакуатор и с его помощью похитил автомобиль. Похищенное транспортное средство мужчина сдал в пункт приема металла», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

«Полицейскими похищенный автомобиль был возвращен законному владельцу», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Читайте также
«Ростелеком» организовал семейный фестиваль в Пензе В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар на площади 1,4 га
В Башмаковском районе мужчина хранил найденную во время рыбалки банку с порохом, возбуждено уголовное дело В Пензе пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником
В Каменке сотрудница автомойки обокрала клиента, возбуждено уголовное дело В Пензе полицейские изъяли партию наркотиков в особо крупном размере
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама