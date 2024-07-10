У жителя Лопатинского района изъято 16 единиц оружия, боеприпасы и бездымный порох Криминал

Пенза, 10 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели в домовладении жителя Лопатинского района Пензенской области 1968 года рождения и принадлежащих ему складских помещениях обыск, в ходе которого изъяли оружие, боеприпасы и взрывчатое вещество.

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«Полицейскими было изъято 16 единиц оружия, в том числе ружья, винтовки, автоматы и пистолеты, а также составные части оружия», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что также изъято более 1 тыс. боеприпасов и 300 граммов бездымного пороха.

«Подозреваемый дал признательные показания. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса РФ — 222.1 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».