В Пензе пожилой мужчина с ружьем угрожал соседу убийством, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Пожилой житель Пензы с охотничьим ружьем угрожал 39-летнему соседу убийством в ходе конфликта из-за выгребной ямы, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Установлено, что накануне между соседями произошел конфликт. Причиной ссоры стала выгребная яма, которую сосед планировал засыпать песком. В ходе ссоры злоумышленник схватился за ружье и стал угрожать убийством соседу. После этого заявитель обратился за помощью в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, свою вину он признал.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в тексте.