Житель Пензы лишился более 1,3 млн. рублей при покупке автомобиля по объявлению Криминал

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. 40-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества, пытаясь приобрести по объявлению в интернете автомобиль.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в ходе общения с продавцом мужчина договорился о покупке и доставке транспортного средства, после чего перечислил на банковскую карту неизвестного лица более 1 млн. рублей.

«После этого собеседник убедил заявителя осуществить еще несколько денежных переводов якобы за оплату автомобиля. После оплаты продавец перестал выходить на связь. Общий размер ущерба составил более 1,3 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».