18:29:54 Четверг, 11 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Городищенском районе подросток украл скоростной велосипед у местной жительницы

11:08 | 11.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель города Сурска Городищенского района Пензенской области похитил скоростной велосипед стоимостью около 5 тыс. рублей, принадлежащий местной жительнице 1972 года рождения.

В Городищенском районе подросток украл скоростной велосипед у местной жительницы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, двухколесное транспортное средство было припарковано на территории домовладения женщины.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен несовершеннолетний житель города Сурска. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Сотрудниками полиции похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Читайте также
«Дамате» вложит 70 млн. рублей в модернизацию оборудования завода глубокой переработки индейки в Пензенской области В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль
«Ростелеком» организовал семейный фестиваль в Пензе В Сосновоборском районе ликвидирован лесной пожар на площади 1,4 га
В Башмаковском районе мужчина хранил найденную во время рыбалки банку с порохом, возбуждено уголовное дело В Пензе пенсионерка лишилась крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама