В Городищенском районе подросток украл скоростной велосипед у местной жительницы Криминал

Пенза, 11 июля 2024. PenzaNews. Несовершеннолетний житель города Сурска Городищенского района Пензенской области похитил скоростной велосипед стоимостью около 5 тыс. рублей, принадлежащий местной жительнице 1972 года рождения.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, двухколесное транспортное средство было припарковано на территории домовладения женщины.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен несовершеннолетний житель города Сурска. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Сотрудниками полиции похищенное было изъято», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.