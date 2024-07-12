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В Кузнецком районе женщина в свой день рождения угрожала супругу убийством, возбуждено дело

09:47 | 12.07.2024 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области в свой день рождения угрожала супругу убийством, по данному факту возбуждено дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Кузнецком районе женщина в свой день рождения угрожала супругу убийством, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ОМВД России по Кузнецкому району с заявлением о преступлении обратился местный житель 1970 года рождения. Он сообщил, что супруга 1975 года рождения угрожала ему убийством ножом. [...] В ходе опроса заявителя было установлено, что в день рождения супруги утром он отправился за цветами, а по прибытии домой обнаружил, что жена находится в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось поведение супруги, которая не накрыла на стол и не прибралась в доме к празднику. На этой почве между супругами возник конфликт, в ходе которого женщина взяла в руки нож и стала угрожать убийством», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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