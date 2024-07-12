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Житель Пензы перевел на чужой счет почти 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях

10:05 | 12.07.2024 | Криминал

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Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1971 года рождения перевел на чужой счет около 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Пензы перевел на чужой счет почти 1,8 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина увидел в интернете рекламу об инвестировании, оставил заявку, после чего ему позвонил незнакомец и пояснил, что для начала необходимо зачислить деньги на счет.

«Следуя инструкциям звонившего, заявитель несколькими переводами перечислил на предоставленный собеседником банковский счет почти 1,8 млн. рублей. Не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток вывести свои средства мужчина понял, что его обманул мошенник», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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