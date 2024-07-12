18:39:41 Пятница, 12 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В отношении жителя Орловской области возбуждены дела о государственной измене и содействии террористической деятельности

14:25 | 12.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с коллегами из Орловской области пресекли противоправную деятельность мужчины, который неоднократно осуществлял денежные переводы на счета украинских террористических организаций.

В отношении жителя Орловской области возбуждены дела о государственной измене и содействии террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность жителя Орловской области 1976 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник в течение 2023–2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета украинских организаций, признанных на территории России террористическими», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.

Читайте также
Введена административная ответственность за несоблюдение дополнительных требований к содержанию домашних животных В Кузнецком районе женщина в свой день рождения угрожала супругу убийством, возбуждено дело
«Дамате» вложит 70 млн. рублей в модернизацию оборудования завода глубокой переработки индейки в Пензенской области В Городищенском районе подросток украл скоростной велосипед у местной жительницы
В Кузнецке мужчина похитил и сдал на металлолом чужой автомобиль «Ростелеком» организовал семейный фестиваль в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама