В отношении жителя Орловской области возбуждены дела о государственной измене и содействии террористической деятельности Криминал

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области совместно с коллегами из Орловской области пресекли противоправную деятельность мужчины, который неоднократно осуществлял денежные переводы на счета украинских террористических организаций.

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«Сотрудниками УФСБ России по Пензенской области и УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность жителя Орловской области 1976 года рождения, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Установлено, что злоумышленник в течение 2023–2024 годов неоднократно осуществлял переводы денежных средств на счета украинских организаций, признанных на территории России террористическими», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ «Государственная измена» и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в тексте.