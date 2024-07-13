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Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2024 года выросло на 1,5%

12:36 | 13.07.2024 | Криминал

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Пенза, 13 июля 2024. PenzaNews. 7 тыс. 566 преступлений зарегистрировано в Пензенской области в январе-июне 2024 года, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте прокуратуры региона.

Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2024 года выросло на 1,5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря проведенным правоохранительными органами мероприятиям выявлено на 33,2% больше криминогенных посягательств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации — 3 тыс. 432, из которых 1 тыс. 37 связаны неправомерным доступом к компьютерной информации», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также выросло число преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов и программ, в I полугодии 2024 года их зарегистрировано 19, рост к аналогичному периоду прошлого года — 18,8%.

«Снизилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, [до] 608 (-32,7%). [...] Удалось добиться повышения безопасности на улицах и в общественных местах региона. Так, число противоправных деяний, совершенных в общественных местах, по сравнению с I полугодием 2023 года снизилось на 13,4% [до] 1 тыс. 335, на улицах, площадях, в парках, скверах — на 27,7% [до] 706», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что за 6 месяцев 2024 года в Пензенской области зарегистрировано 423 преступления экономической направленности и 88 — коррупционной.

«За указанный период правоохранительными органами региона выявлено 2 тыс. 928 лиц, совершивших преступления, (-14,5%)», — уточняется в тексте.

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