14:46:43 Воскресенье, 14 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины

12:31 | 14.07.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 14 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1976 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины в интернете.

Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина на одном из сайтов оформил заказ, но вскоре ему поступило сообщение в мессенджере от незнакомца о том, что данный товар отсутствует; неизвестный посоветовал заказать кофемашину на другом сайте, после чего мужчине на электронную почту пришло письмо со ссылкой для оплаты.

«После оплаты собеседник перестал выходить на связь. Товар так и не был доставлен покупателю. Размер ущерба составил почти 24 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
Реальный срок грозит жителю Каменского района, который оплатил покупки найденной банковской картой В Иссе завершен капитальный ремонт артезианской скважины
В Вадинске следователи разбираются в обстоятельствах смерти мужчины при пожаре Бизнес-омбудсмен Михаил Лисин проведет прием предпринимателей 16 июля
Качество воды в прудах зон отдыха «Лесная» и «Солнечная» в Заречном не соответствует нормативам В Пензе врачи больницы №6 начали проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама