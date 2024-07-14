Пензенец стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины Криминал

Пенза, 14 июля 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1976 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке кофемашины в интернете.

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По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина на одном из сайтов оформил заказ, но вскоре ему поступило сообщение в мессенджере от незнакомца о том, что данный товар отсутствует; неизвестный посоветовал заказать кофемашину на другом сайте, после чего мужчине на электронную почту пришло письмо со ссылкой для оплаты.

«После оплаты собеседник перестал выходить на связь. Товар так и не был доставлен покупателю. Размер ущерба составил почти 24 тыс. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».