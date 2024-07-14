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Реальный срок грозит жителю Каменского района, который оплатил покупки найденной банковской картой

13:43 | 14.07.2024 | Криминал

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Пенза, 14 июля 2024. PenzaNews. Лишение свободы на срок до шести лет грозит жителю Каменского района Пензенской области 1988 года рождения, который оплатил найденной банковской картой покупки на сумму около 1,5 тыс. рублей.

Реальный срок грозит жителю Каменского района, который оплатил покупки найденной банковской картой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, в полицию обратилась пенсионерка, которая потеряла карту, и сообщила о списании денег за покупки, которые она не совершала.

«Сотрудниками полиции был установлен местный житель, [...] подозреваемый в совершении кражи. Злоумышленник дал признательные показания. Он пояснил, что нашел банковскую карту на улице и вместо того, чтобы сообщить об этом в полицию, воспользовался ею», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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