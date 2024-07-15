В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти своей сожительнице Криминал

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. 38-летний мужчина обвиняется в причинении смерти своей сожительнице в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, вечером 7 июля 2024 года между обвиняемым и его сожительницей во время распития спиртных напитков около дома по улице Ключевой в городе Пензе произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений. Злоумышленник нанес потерпевшей удар в область живота. После причинения телесных повреждений обвиняемый и женщина вернулись домой и уснули. В ночь с 7 на 8 июля [...] женщина скончалась от внутреннего кровотечения», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — поясняется в тексте.