Житель Неверкинского района подозревается в поджоге чужого автомобиля Криминал

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. 36-летний житель Неверкинского района Пензенской области подозревается в поджоге автомобиля, принадлежащего 45-летнему мужчине из Волгограда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что накануне распивал спиртные напитки с заявителем. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Владелец автомобиля отказался отвезти мужчину в другой город для подработки. Затаив на заявителя обиду, мужчина поджег автомобиль нового знакомого со стороны топливного бака. В результате задняя часть автомобиля сгорела», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», в настоящее время житель Неверкинского района находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.