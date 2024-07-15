В Пензе бывший работник мебельного предприятия обвиняется в покушении на коммерческий подкуп Криминал

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника мебельного предприятия в покушении на коммерческий подкуп завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, в октябре 2021 года мастер ресурсоснабжающей организации предложил работнику мебельного предприятия систематически незаконно передавать ему вознаграждение в виде денег за занижение показаний прибора учета электроэнергии. Тот согласился и в период с октября 2021 года по июль 2023 года систематически переводил на банковскую карту мастера денежные средства в общей сумме 625 тыс. рублей. При этом в действительности работник ресурсоснабжающей организации какие-либо действия по искажению показаний приборов учета электроэнергии не производил», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в ходе расследования в обеспечительных целях по ходатайству следователя судом наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 1,5 млн. рублей.

«Вину в совершении преступления фигурант признал», — уточняется в тексте.

Из сообщения следует, что в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

«В отношении бывшего мастера службы воздушных линий ресурсоснабжающей организации продолжается расследование уголовного дела о мошенничестве», — добавляется в пресс-релизе.