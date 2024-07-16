В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на детской площадке Криминал

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной по факту травмирования ребенка на детской площадке у дома №30 на улице Луначарского в Пензе 2 мая 2024 года. Это следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Катаясь на карусели, девочка просунула левую руку в промежуток между металлическими деталями игрового оборудования, у которого отсутствовали ось и поручни, в результате чего ей травмировало указательный палец», — отмечается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что, как установлено в ходе проверки, в 2020 году управление ЖКХ Пензы заключило с ООО «Квалитет» муниципальный контракт на обустройство детских игровых площадок и установку малых архитектурных форм на территории города с 5-летней гарантией.

«В рамках его исполнения был смонтирован элемент детской площадки — карусель на улице Луначарского Пензы, у которой впоследствии был сломан несущий элемент — штурвал карусели, а также обруч штурвала», — сказано в тексте.

В сообщении добавляется, что с целью устранения нарушений прокурор Железнодорожного района внес представление генеральному директору ООО «Квалитет», также представление внесено руководителю городского УЖКХ в связи с неосуществлением должного контроля со стороны муниципального заказчика.

«По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования игровое оборудование заменено на новое, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — поясняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расследование уголовного дела, возбужденного следственным органом по материалам прокурорской проверки, находится на контроле надзорного ведомства.