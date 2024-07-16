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В Пензе мужчина ударил отца разделочной доской по голове, возбуждено уголовное дело

13:22 | 16.07.2024 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Мужчина 1977 года рождения ударил своего пожилого отца разделочной доской по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина ударил отца разделочной доской по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что распивал спиртные напитки в квартире, в которой проживает совместно с родителями. Отец предложил сыну проживать отдельно, так как он не одобряет его образ жизни. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разозлился, взял в руки разделочную доску и нанес несколько ударов по голове отца», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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