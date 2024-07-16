В Пензе мужчина ударил отца разделочной доской по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Мужчина 1977 года рождения ударил своего пожилого отца разделочной доской по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что распивал спиртные напитки в квартире, в которой проживает совместно с родителями. Отец предложил сыну проживать отдельно, так как он не одобряет его образ жизни. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина разозлился, взял в руки разделочную доску и нанес несколько ударов по голове отца», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.