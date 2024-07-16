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В Пензе молодой мужчина подозревается в причастности к хищению у четырех жительниц региона почти 2 млн. рублей

18:10 | 16.07.2024 | Криминал

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Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. 24-летний житель Пензы подозревается в причастности к хищению у четырех женщин почти 2 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе молодой мужчина подозревается в причастности к хищению у четырех жительниц региона почти 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, молодой человек исполнял роль курьера телефонных мошенников. Установлено, что от его действий пострадали четыре женщины 1937, 1939, 1955 и 1972 годов рождения. [...] Все преступления совершались по одной схеме: неизвестные, выдавая себя за сотрудников силового ведомства, звонили местным жительницам. Потерпевшим сообщалось, что якобы их родственники стали виновниками ДТП. За вознаграждение собеседники предлагали урегулировать вопрос непривлечения близких к ответственности. Женщины соглашались и отдавали сбережения прибывшему к ним курьеру», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что одна из жертв телефонных мошенников не смогла самостоятельно снять деньги со счета, поэтому передала курьеру свою банковскую карту, чтобы тот сам обналичил нужную сумму.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность пособника мошенников и доставили его в отделение полиции. Мужчина рассказал правоохранителям, что действовал по инструкции кураторов, с которыми он общался в мессенджере. Похищенные у женщин деньги он переводил на указанные работодателями расчетные счета, оставляя себе определенный процент за оказанные им услуги. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что сотрудники полиции устанавливают организаторов и иных участников криминальной схемы.

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