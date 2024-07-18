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В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело

09:33 | 18.07.2024 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Мужчина 1981 года рождения несколько раз ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Участковому уполномоченному полиции он рассказал, что распивал спиртные напитки с бывшей сожительницей. Мужчина хотел помириться с заявительницей и снова проживать совместно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во время застолья потерпевшая увидела в телефоне бывшего сожителя переписку с другой женщиной и устроила ссору.

«В ходе конфликта мужчина нанес удары по голове заявительницы табуретом», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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