В Пензе мужчина ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Мужчина 1981 года рождения несколько раз ударил бывшую сожительницу табуретом по голове, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Подозреваемый дал признательные показания. Участковому уполномоченному полиции он рассказал, что распивал спиртные напитки с бывшей сожительницей. Мужчина хотел помириться с заявительницей и снова проживать совместно», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что во время застолья потерпевшая увидела в телефоне бывшего сожителя переписку с другой женщиной и устроила ссору.

«В ходе конфликта мужчина нанес удары по голове заявительницы табуретом», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.