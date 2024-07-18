В Пензе впервые вынесен приговор за покушение на сотрудничество с представителем иностранного государства Криминал

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Приговор жителю Пензенского района 1982 года рождения, который признан виновным в совершении покушения на установление и поддержание отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства в целях оказания ему содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ), провозглашен в Пензенском областном суде в четверг, 18 июля.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте суда, в 2022 году мужчина в ходе переписки в мессенджерах с представителями спецслужб безопасности Украины высказал желание оказывать им помощь в деятельности против Российской Федерации, однако российские спецслужбы узнали о планах злоумышленника.

«В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении преступления фактически не признал», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что при назначении наказания суд отнес к смягчающим обстоятельствам активное способствование расследованию преступления в ходе предварительного следствия и наличие несовершеннолетних детей.

«Виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также виновный лишен воинского звания «лейтенант запаса», — уточняется в сообщении.

В тексте добавляется, что уголовное дело рассматривалось коллегией в составе трех судей.

«Приговор в законную силу не вступил», — указано в нем.