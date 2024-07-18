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Жительнице Никольска предъявлено обвинение в убийстве

18:00 | 18.07.2024 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Обвинение в убийстве предъявлено 65-летней жительнице города Никольска Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жительнице Никольска предъявлено обвинение в убийстве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночь с 25 на 26 июня 2024 года в квартире по улице Ленина города Никольска обвиняемая находилась со своей знакомой на кухне, где они распивали спиртные напитки. Между женщинами произошла ссора, возникшая на почве личной неприязни. В ходе конфликта обвиняемая вытолкнула свою знакомую из окна кухни со второго этажа многоквартирного дома. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что вину в совершении преступления жительница Никольска признала.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. По делу назначен ряд судебных экспертиз», — отмечается в тексте.

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